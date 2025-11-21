Falcone torna sulla sfuriata con Camarda: "Ho esagerato, ci siamo chiariti"

Con l'addio in estate di Baschirotto, il portiere Wladimiro Falcone è diventato il capitano del Lecce in questa stagione. L'estremo difensore ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport questa mattina in cui ha parlato dei risultati della squadra fino a questo momento e in cui ha chiarito anche l'episodio della sfuriata con Francesco Camarda: nella vittoria a Firenze per 1-0, il giovane attaccante di proprietà del Milan perde un pallone sanguinoso e viene rimproverato platealmente dal suo capitano.

Le parole di Falcone: "Camarda è giovane, ci può stare che possa fare uno sbaglio di quel genere: ha perso una brutta palla nel finale rischiando di vanificare il lavoro di tutti. Sono cose che succedono. Io ho esagerato, avrei dovuto dirglielo in un'altra maniera ma in quel momento, con la tensione addosso, sono esploso. Poi ci siamo chiariti. Lui ha ammesso l'errore, però mi ha chiesto la prossima volta di non fare quelle scenate davanti a tutti. Francesco ha capito, io gli ho chiesto scusa per le modalità. Tutto a posto, è finita lì".