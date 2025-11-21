MN - Pagliuca: "Derby importante per entrambe. Chivu mi sta piacendo, Allegri è un vincente"

Tutto pronto per Inter-Milan, in programma domenica sera. Un derby che vale tantissimo, non soltanto per la classifica ma anche per le ambizioni future delle due squadre, in lotta nei piani alti della classifica. Chi di derby ne ha giocati tanti è Gianluca Pagliuca, che ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così della stracittadina.

Ti sta piacendo Chivu?

"Sì, devo essere sincero. Non ci credevo molto all'inizio, quando hanno ufficializzato il suo arrivo. Ma mi sono ricreduto, mi sta piacendo molto".

Come la preparerà Allegri?

"Massimiliano Allegri è un vincente e sa come preparare determinate partite, lo ha dimostrato ampiamente anche in questa stagione".

Per chi credi sia più importante?

"Penso per entrambe, per la classifica e per lo stato emotivo".