Il commento di Buffon sull'Italia dopo il sorteggio dei playoff Mondiali

Il commento di Buffon sull'Italia dopo il sorteggio dei playoff Mondiali
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 18:20News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'Italia attende "con trepidazione ed entusiasmo" i playoff Mondiali. Lo dice Gigi Buffon, capo delegazione azzurro, a Sky. "Purtroppo in Italia vediamo troppi fantasmi, abbiamo intrapresa la strada delicata del 'non ci resta che piangere' o 'ricordati che devi morire'. Invece spero che saranno due partite importanti, da affrontare con la nostra storia".

Quanto al 4-1 dalla Norvegia, è dispiaciuto "più per il risultato che per il gioco, la partita ha dimostrato che siamo ultra competitivi se non perdiamo le nostre caratteristiche. Al di là di quanto pensano certe menti ottenebrate, la Norvegia é tra le prime 5-6 nazionali del mondo". (ANSA).