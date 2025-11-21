Ordine: "Inter ha squadra più strutturata e solida del Milan"

Come è normale che sia, il derby di Milano tra Inter e Milan, che si giocherà domenica sera alle 20.45 a San Siro, è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori e non solo. In onda su Sportitalia, dove è ospite frequente, il giornalista Franco Ordine, da tempo vicino alle cose di Casa Milan, ha offerto la sua lettura della gara.

Il commento di Franco Ordine: "È l'Inter che ha la grande possibilità, avendo tra l'altro già perso tre partite, di confermare il primo posto visto che è capolista in campionato e anche in Champions League. L'Inter ha sicuramente una squadra più strutturata, più solida, con più possibilità dalla panchina del Milan. I rossoneri obiettivamente hanno una rosa molto ridotta e striminzita: anche se dovessero perdere, scivolando a -5 dalla vetta, rimarebbero comunque attaccati al treno della Champions. Dopo dodici partite non si può dare a questo derby il carattere di una sentenza definitiva"