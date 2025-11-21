Marotta avvisa: "L'esito finale dei playoff sarà il momento della critica e dell'autocritica, non solo la componente federale, ma anche le società e i club"
(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Dobbiamo stare tutti uniti per un obiettivo mondiale. Vorrei fare un assist a Gravina: dobbiamo stare uniti perché arrivare ai Mondiali è un traguardo importante". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy.
"L'esito finale sarà il momento della critica e dell'autocritica, non solo la componente federale, ma anche le società e i club. In un contesto che deve essere attenzionato meglio, oggi hanno già il pass per il Mondiale alcune società che nel ranking vanno oltre la cinquantesima posizione". (ANSA).
