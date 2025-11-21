Gattuso: "Irlanda alla nostra portata, ma servirà una grande partita"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "L'Irlanda del Nord e' alla nostra portata. Servira' una grande partita ma ce la possiamo giocare": e' molto cauto, Rino Gattuso, nel commentare il sorteggio dei play off Mondiale. "E' una squadra che gioca nel suo stile, molto fisica - ha detto il ct azzurro, a RaiSport - lotta sulle seconde palle". Quanto alla possibile finale, "conosciamo Galles e Bosnia, lo stadio di Cardiff mette in difficolta' tutti, ma ora concentriamoci sulla semifinale", ha aggiunto Gattuso, confermando che per la semifinale la sede possibile e' Bergamo, e auspicando di poter "avere una data per stare insieme un paio di giorni" con i giocatori, in uno stage. "Abbiamo lasciato qualche giorno di stacco ai giocatori, per recuperare dalla figuraccia con la Norvegia - ha aggiunto Gattuso -. Quella partita dice tutta la nostra fragilità, mi tengo il primo tempo ma non si può sparire dal campo come abbiamo fatto noi nel secondo tempo di Milano". Gattuso è apparso preoccupato dal poco tempo a disposizione con la nazionale, "ci siamo salutati all'undicesima giornata e ci rivedremo alla trentesima", ha notato. "Andro' in giro per parlare con i giocatori, sarebbe importante avere un paio di giorni, così come anticipare la giornata di campionato prima del play off: in Turchia il campionato lo fa. Vediamo".

"La questione vera non è il modulo, la tattica - ha detto ancora il ct, ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo lavorare invece sulla nostra fragilità. Se facciamo le cose bene e siamo competitivi non possiamo poi commettere errori come l'altra sera. Io e il mio staff dobbiamo risolvere questo problema qua. Intanto - ha proseguito - studieremo l'Irlanda per capire come affrontarla e fare meno errori possibili". "Gli irlandesi sono una squadra fisica, che non molla mai. Sappiamo da parte nostra che il nostro percorso è da migliorare ma guardiamo con fiducia in avanti. Lo stage? Non sta a me decidere, ma certo più tempo abbiamo per stare insieme meglio è", ha concluso Gattuso. (ANSA).