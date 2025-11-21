Royal sul Milan: "Fiducia del club e compagni sempre sentita"

vedi letture

Tornato in Brasile al Flamengo dopo la deludente esperienza al Milan, durata solamente una stagione, il terzino Emerson Royal ha parlato del suo complicato anno in rossonero ai microfoni de La Gazzetta dello Sport che lo ha intervistato in esclusiva, mandando anche un messaggio critico nei confronti dei suoi ex tifosi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Dentro al club si sentiva ben voluto?

"Sì, la fiducia del club e dei compagni l’ho sentita sempre, e infatti al Milan mi sono preso un posto da titolare. Il problema era altro: in Italia la stampa ha un peso enorme e io non lo sapevo minimamente. Quello che si dice fuori è molto forte e influisce a priori".

Ha notato la stessa fiducia prima da Fonseca poi da Conceição?

"Nessuna differenza. Con Fonseca giocavo, con Conceição anche. L'infortunio mi ha fermato e quando sono tornato mancavano due partite alla fine. Parlavo molto con Sergio: mi diceva che sarei stato importante e titolare nel suo Milan. E fino a quando sono stato disponibile, è stato così".