Leao: "Allegri è più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola e nella vita, di fare le cose nella maniera giusta"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: "sii libero" e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità, perché sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare la squadra anche senza palla": lo dice l'attaccante dell'Inter Rafael Leao in collegamento con la trasmissione Morning Footy di CBS. "È più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola e nella vita, di fare le cose nella maniera giusta.

Io mi sento felice e con molta fiducia in ogni partita perché so che lui conta su di me, mi chiede solo di essere focus anche dopo un gol, di non fermarmi", racconta Leao. (ANSA).