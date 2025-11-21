Milan, Baresi torna in sede: entusiasmo e speranza nel mondo rossonero

Una bella notizia per tutto il mondo rossonero: a circa tre mesi di distanza dall'annuncio della malattia Franco Baresi, Vicepresidente onorario rossonero e storico capitano, è tornato a Casa Milan. Il percorso di cure non è ancora stato completato ma il ritorno nel suo luogo di lavoro, nonché uno dei suoi posti del cuore, ha portato entusiasmo e serenità in tutta la società.

Ad inizio agosto il Club aveva annunciato la malattia dello storico numero 6 con un comunicato: "AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico", a cui erano seguite poi delle dichiarazioni di Franco: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio".

Qualche giorno fa il Capitano era ricomparso sui social, con un post semplice e speranzoso: "Viva la vita", accompagnato da una sua foto con la bandiera del Milan. Un'immagine commentata da migliaia e migliaia di tifosi rossoneri, tutti impazienti di poter mandare affetto ed un abbraccio virtuale ad un simbolo enorme del milanismo. La settimana scorsa il ritorno sul luogo di lavoro, con la speranza che Baresi possa tornare presto alla quotidianità in sede.