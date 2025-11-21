Milan, in Serie A i rossoneri detengono il primato della "sfortuna": il dato
Domenica sera al Meazza va in scena il primo atto stagionale del derby della Madonnina. Un successo permetterebbe all'Inter di spedire il Milan di Allegri a meno cinque, al contrario un successo rossonero vorrebbe dire sorpasso in classifica a spese dei nerazzurri.
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, si tratta del derby ufficiale numero 229, tenendo conto di tutte le competizioni; l'Inter guida dall'alto dei suoi 85 successi contro i 74 del Milan, 69 i pareggi. Proprio in parità si sono chiusi due degli ultimi tre derby della Madonnina mentre nel campionato in corso l'Inter, insieme alla Roma, è l'unica squadra a non aver ancora diviso la posta: otto vittorie e tre sconfitte. Il ruolino di marcia del Milan recita sei vittorie, quattro pareggi e un ko (contro la Cremonese all'esordio).
In Serie A l'Inter guida anche le classifiche relative a gol segnati (26), assist (21) e tiri (197). Il Milan per ora ha il primato della sfortuna: ben otto i legni colpiti (pali e traverse) dai rossoneri, due in più rispetto al Napoli di Conte.
DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
