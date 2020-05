Serie A, domani si discuterà il protocollo ma per ripartire serve anche un nuovo decreto

Nella giornata di domani è prevista una videoconferenza dove interveranno la FIGC e il comitato tecnico scientifico del governo per provare a trovare un'intesa sul protocollo che dovrebbe riportare le squadre in campo. Si cercherà un modo per aprire a regole meno stringenti di quelle redatte con il dpcm del 21 febbraio, anche perché l'isolamento di un'intera squadra a causa di un eventuale nuovo positivo al Covid-19, comprometterebbe il termine del campionato una volta ripreso e il rinvio di una giornata quando la strategia parla di una partita ogni tre giorni per terminare in tempo, è vietato. Finché le regole saranno quelle di febbraio, immaginare una ripartenza pare difficile, ma con la curva dei contagi in discesa, l'immunità di gregge che si sta sviluppando e il caldo in arrivo, potrebbe arrivare anche un nuovo decreto meno rigido che permetterebbe un ritorno in campo meno rischioso in termini di nuovo stop. Ma a questo punto non siamo ancora arrivati, prima serve un protocollo per allenarsi in sicurezza, poi arriverà la fase delle partite. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.