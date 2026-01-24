Serie A, ecco la classifica aggiornata: Como oggi in campo per il colpo Champions

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:12
di Andrea La Manna

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Inter e Pisa, riparte oggi al 22esima giornata di Serie A. Questa la classifica aggiornata prima delle partite odierne:

Inter 52 (22)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 37 (21)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (21)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Cremonese 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cagliari 22 (21)
Lecce 17 (21)
Fiorentina 17 (21)
Pisa 14 (22)
Verona 14 (21)