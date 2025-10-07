Serie A, ecco quando verranno recuperate le gare rinviate per la Supercoppa
La 38esima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, saranno impegnato quattro squadre, vale a dire Napoli, Inter, Bologna e Milan. Il programma prevede la prima semifinale il 18 dicembre 2025 tra Napoli e Milan, mentre la seconda semifinale tra Bologna e Inter si giocherà il 19 dicembre 2025. La finale tra le vincenti delle semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025.
In quel week-end è in programma anche la 16^ giornata di Serie A. La Lega Calcio Serie A ha annunciato quando verranno recuperate le partite della quattro formazioni impegnate nella Supercoppa Italiana:
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan DAZN
