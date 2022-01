Serie A Femminile, il Milan domina a Verona e ne fa sei all'Hellas

Dopo novanta minuti pienamente dominati, il Milan di Mister Ganz chiude con sei reti a zero il match contro l'Hellas Verona. Un match a senso unico, dal primo all'ultimo minuto. Ottima risposta delle rossonere dopo la sconfitta - a testa alta - nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nella partita di oggi sono andate a segno con: Bergamaschi, Longo, Guagni, prima rete per lei con la maglia del Milan, Tucceri, Thomas e Stapelfeldt.

#VeronaMilan 0️⃣-6️⃣

An overwhelming show of strength for the Rossonere ❤️



Prova di forza per le rossonere: in 6 a segno ❤️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/uKuLhc14v5