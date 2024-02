Serie A Femminile, in vendita i biglietti per Milan-Inter di domenica

L'ultimo appuntamento della prima parte di Serie A femminile è uno dei più attesi. Al PUMA House of Football, infatti, sarà tempo di Derby: Milan-Inter è la sfida della 18ª giornata, l'occasione per riscattare il ko di misura maturato nella gara d'andata. Per farlo, le rossonere avranno bisogno di tutto il sostegno dei loro tifosi. Si gioca domenica 18 febbraio alle 17.00, vi aspettiamo!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Inter al prezzo di 12€, prezzo ridotto a 7€ per gli Under 12. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-INTER

DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 17.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 12€