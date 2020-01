Serie A femminile, Orobica-Milan 0-1: decide la Conc nel finale

E' da poco terminata la gara tra l'Orobica e il Milan femminile, sfida terminata con la vittoria delle rossonere. Le ragazze di Maurizio Ganz, al termine di una partita combattuta, trovano il gol del vantaggio con l'attaccante Conc che, all'88' minuto, è brava a infilare in rete a porta vuota dopo una grande azione personale della Giacinti. Altro successo nel finale per le rossonere che, come nella vittoria con la Roma, agguantano un altro successo negli ultimi minuti della partita.