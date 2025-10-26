Serie A, Fiorentina-Bologna 2-2: sospiro di sollievo per Pioli. La classifica aggiornata
Succede di tutto al Franchi, con la Fiorentina che per gran parte della sfida contro il Bologna sembrava destinata all'ennesima sconfitta di questa difficile stagione. All'ora di gioco il risultato era di 2-0 per la squadra di Italiano, con i tifosi viola che hanno iniziato ad abbandonare lo stadio. Poi diversi episodi che hanno ribaltato totalmente il match: annullato il 3-0 al Bologna per fuorigioco e Fiorentina che rientra in partita subito dopo con il rigore segnato da Gudmundsson. Nel finale i rossoblu finiscono in 10 per l'espulsione di Holm e la Viola pareggia all'ultimo con un altro rigore: questa volta è Kean a segnare dal dischetto. All'ultimissimo secondo la squadra di Pioli ha addirittura la possibilità di vincerla ma Dodo sbaglia a porta vuota.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12*
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Lazio 8*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan