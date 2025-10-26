Pellegatti ci crede: “Bisogna restare attaccati fino a marzo. Servono goal dalle punte”
All'interno del suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, seguendo le parole di Massimiliano Allegri, ha spiegato cosa deve fare il Milan per provare a lottare per lo scudetto fino alla fine. Queste le sue parole:
“Sono d’accordo con Allegri sul fatto che il Milan debba stare lì fino a marzo, magari in testa di un punto, dietro di un punto massimo due, deve stare lì, in attesa che le avversarie possano accusare un po’ di stanchezza perchè hanno la fortuna di giocare in Europa mentre il Milan ha la sfortuna di non giocare in Europa, una sfortuna che ovviamente porta giovamento alla lotta per il titolo. Il Milan deve rimanere li, senza far prendersi da nervosismi se dovesse perdere la vetta della classifica”.
Sull'attacco: “Un altro punto per essere competitivi i giocatori rossoneri devono vedere migliorare il rendimento degli attaccanti. 0 gol di Nkunku e Gimenez, l’unico a segnare Leao quindi troppo poco. Siamo curiosi di capire se contro l’Atalanta, dopo la polemica interna tra Carnesecchi e Juric, giocherà Nkunku dal primo minuto o ancora Gimenez. Il Milan continua a spergiurare che non comprerà nessuno a gennaio, questa è l’intenzione dei dirigenti rossoneri, poi è chiaro che possono cambiare idea. Però è evidente che senza il goal delle punte diventa veramente complicato il lavoro di Allegri”.
