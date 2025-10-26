Colombo: "Per certi versi il Milan ha over performato"

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta questo pomeriggio a Radio Sportiva per commentare il pareggio di San Siro tra Milan e Pisa di venerdì sera. Questa la sua analisi: “Per certi versi il Milan ha over performato, perché sono in pochi ad aver pensato in estate che dopo 8 giornate potesse essere in tale posizione; non di vertice assoluto ma comunque nelle primissime posizioni. Ciò è accaduto malgrado una pecca non secondaria. Perché quelli che sono gli attaccanti titolari del Milan sulla carta, ovvero Gimenez e Nkunku, hanno realizzato in campionato 0 gol entrambi per motivazioni certamente diverse. Ma hanno acuito una lacuna che a lungo andare non può essere trascurata dal club”.

Le grandi squadre peccano nel riferimento avanzato?

“Forse a questa logica fa eccezione Lautaro Martinez, ma per quel che riguarda le grandi squadre c’è una laguna importante forse perché i grandi attaccanti che ci sono in giro per l’Europa costano dai 50 milioni in su. E quindi anche se Gimenez, che è costato 35, e Nkunku, che è costato 37 più bonus, in due hanno causato un esborso da oltre 70 milioni. Ma un conto è prendere attaccanti di fascia media e un conto è puntare sui top”.