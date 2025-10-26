Pedullà: “Milan presuntuoso. Allegri non sarà soddisfatto”

vedi letture

Nel post partita di Milan-Pisa, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha commentato così il risultato e la prestazione dei rossoneri che non sono riusciti ad andare oltre il pari. Queste le sue parole:

"Milan troppo presuntuoso, pareggio che se vogliamo è anche giusto per l'atteggiamento, indipendentemente che nel finale il Milan ha provato a trovare il gol, lo ha sfiorato anche con Saelemakers. Però inaccettabile trovare il gol in avvio di partita, un tiro sporco ma una bella intuizione di Leao, e poi fermarsi, smettere di giocare una partita che il Milan avrebbe dovuto gestire in un modo diverso, e invece il Milan ha smesso di giocare e secondo me la presunzione ha fatto la differenza sotto questo punto di vista perchè in Serie A non ti puoi permettere simili atteggiamenti. La partita si era messa bene subito quindi dovevi continuare a giocare e chiudere la pratica già nel primo tempo. Pisa ordinato ma ha avuto poche opportunità. Gli sguardi e l'atteggiamento di Allegri non erano quelli di un allenatore soddisfatto".