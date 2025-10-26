MN - Ielpo su Modric: "Luka sta facendo delle cose clamorose, ha sorpreso un po' tutti perchè ha 40 anni"

La redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Mario Ielpo, ex portiere rossonero campione d'Europa nella stagione 1993-1994. Tra i vari temi trattati abbiamo parlato di Maignan, del suo rinnovo e delle ambizioni che questo Milan può avere. Queste le sue dichiarazioni sul momento che sta vivendo Luka Modric:

Parlando dell’inizio di stagione, chi ti ha sorpreso di più tra i vari giocatori ?

"È chiaro che Modric nessuno se lo aspettava così nel senso che tutti sapevamo così ma nessuno pensava potesse farlo ancora in questo modo, quindi alla fine ha sorpreso un po’ tutti perchè sta facendo delle cose clamorose che uno si aspetta a 26 anni non adesso che ne ha 40, quindi alla fine il più famoso è quello che ci ha sorpreso".

Questo Milan è da scudetto ?

"Perchè no? Io credo che se a Gennaio facessero uno sforzo per colmare delle lacune di rosa che c’ha in questo momento, magari dare via un centrocampista dato che ne ha troppi e magari prendendo uno davanti o un laterale in più. Ma il Milan è competitivo perchè ha un allenatore pragmatico e quindi i punti".