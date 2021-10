Serie A, Giudice Sportivo: due giornate ad Acerbi e S. Bastoni

Il giudice sportivo della Serie A, dopo la settima giornata di campionato, ha squalificato per due giornate Francesco Acerbi "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (prima sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi.

Due giornate e ammenda di 5.000 € invece per Simone Bastoni dello Spezia, per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con una gomitata.