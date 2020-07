Serie A, Giudice Sportivo: Dybala e De Ligt saltano il Milan

Non è ancora terminato il 30^ turno di campionato, ma sono già arrivate le prime decisioni del Giudice Sportivo: da segnalare le sanzioni per Dybala, ammonito per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato, e De Ligt, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato. Entrambi salteranno la prossima partita contro il Milan per squalifica.