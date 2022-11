Serie A, Giudice Sportivo: in due saltano il Milan in due gare differenti

MilanNews.it

Secondo quanto comunicato dal Giudice Sportivo, due tesserati non potranno affrontare il Milan nelle prime due sfide che attendono i rossoneri al rientro in campo del 2023: si tratta di Antonio Candreva della Salernitana (out per la sfida del 4 gennaio h 12.30 all'Arechi) e di José Mourinho, allenatore della Roma, il quale non sarà in panchina l'8 gennaio a San Siro a causa della squalifica per due giornate.