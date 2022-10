Serie A, i risultati delle 15: figuraccia Giampaolo col Monza! Manita Sassuolo, Lecce-Cremonese non si fanno male

MilanNews.it

Si sono concluse poco fa le partite domenicali delle 15 valide per la ottava giornata del campionato di Serie A:

SAMPDORIA-MONZA 0-3

Marco Giampaolo rischia, rischia parecchio. Perché al Ferraris va in scena ancora una volta una Sampdoria senza alcun tipo di identità di gioco, con pochissime idee, affidata a qualche folata dei singoli e basta. Contro il Monza una vera e propria disfatta che conferma l'ultimo posto in classifica e legittima la contestazione del pubblico blucerchiato a fine partita. Giampaolo (squalificato, in tribuna) cade sotto i colpi di Pessina, Caprari e Sensi, il Made in Italy che ora comincia a funzionare in un Monza rigenerato dalla cura-Palladino.

SASSUOLO-SALERNITANA 5-0

Manita del Sassuolo, la squadra di Dionisi schianta la Salernitana con netto 5-0. Tutto facile per i neroverdi, padroni assoluti del campo del gioco. Pessima la prestazione dei ragazzi di Nicola, mai in partita e mai pericolosi.

LECCE-CREMONESE 1-1

Partita tesa al Via del Mare, caratterizzata da tanti errori e da poche occasioni. Finisce 1-1, un risultato inevitabile e che va meglio al Lecce, che offre una delle peggiori prove stagionali. Succede tutto nel primo tempo: Ciofani porta avanti la Cremonese dal dischetto al 19', Strefezza fa lo stesso al 40'.