Serie A, il Cagliari di Nainggolan schianta la Fiorentina. Vlahovic alle sue prime reti in Serie A

Nell'anticipo dell'ora di pranzo il Cagliari ha annientato la Fiorentina con il punteggio di 5-2, maturato grazie ad un Nainggolan in grande spolvero (1 gol e 3 assist) e a Rog, Pisacane, Simeone e Joao Pedro, gli altri in rete per i sardi. A limare il passivo è la doppietta di Vlahovic, che trova i suoi primi gol in Serie A. Gli isolani sono momentaneamente terzi in classifica, forti dei loro 24 punti conquistati sin qui.