Serie A, il Giornale titola: "L’ipotesi: test a tappeto, porte chiuse e ripresa a fine maggio"

In merito al futuro della Serie A 2019-2020, l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "L’ipotesi: test a tappeto, porte chiuse e ripresa a fine maggio". Per ora non ci sono certezze, ma il ministro dello Sport Spadafora, la Lega e la Figc stanno ipotizzando la ripresa del campionato a fine maggio (24 o 31) a porte chiuse con la ripresa degli allenamenti dopo Pasqua o al più tardi al 3 maggio. Per quanto riguarda i giocatori, si sta valutando la possibilità di effettuare tamponi per tutti i giocatori, isolamento fino al risultato e, in caso di negatività, di tutti i calciatori, dello staff tecnico e del personale, si potrebbero riprendere tutte le attività.