Serie A, il Milan è il club con più convocati in nazionale in questa sosta

vedi letture

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono 174 i calciatori della nostra Serie A che passeranno la sosta nei ritiri delle proprie nazionali, tra rappresentative di primo livello e selezioni giovanili. Il club che ha più giocatori convocati è il Milan con 15 calciatori, due in più di Juventus e Inter, quattro in più della Roma e cinque in più del Napoli.

Questo l'elenco completo dei calciatori rossoneri convocati in nazionale:

Matteo Gabbia (Italia)

Davide Bartesaghi (Italia U21)

Mike Maignan (Francia)

Adrien Rabiot (Francia)

Christopher Nkunku (Francia)

Strahinja Pavlovic (Serbia)

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Santiago Gimenez (Messico)

Alexis Saelemaekers (Belgio)

Koni De Winter (Belgio)

Zachary Athekame (Svizzera U21)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Luka Modric (Croazia)

Christian Pulisic (USA)

Rafael Leao (Portogallo)

