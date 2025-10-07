Serie A, il Milan è il club con più convocati in nazionale in questa sosta
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono 174 i calciatori della nostra Serie A che passeranno la sosta nei ritiri delle proprie nazionali, tra rappresentative di primo livello e selezioni giovanili. Il club che ha più giocatori convocati è il Milan con 15 calciatori, due in più di Juventus e Inter, quattro in più della Roma e cinque in più del Napoli.
Questo l'elenco completo dei calciatori rossoneri convocati in nazionale:
Matteo Gabbia (Italia)
Davide Bartesaghi (Italia U21)
Mike Maignan (Francia)
Adrien Rabiot (Francia)
Christopher Nkunku (Francia)
Strahinja Pavlovic (Serbia)
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Santiago Gimenez (Messico)
Alexis Saelemaekers (Belgio)
Koni De Winter (Belgio)
Zachary Athekame (Svizzera U21)
Pervis Estupinan (Ecuador)
Luka Modric (Croazia)
Christian Pulisic (USA)
Rafael Leao (Portogallo)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan