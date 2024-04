Serie A, il Milan è la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio nel 2024

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan, che oggi affronterà in trasferta il Sassuolo, è la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio nel 2024 in questo campionato: 80, esattamente 35 in più della formazione neroverde (45), che nel periodo ha fatto meglio solo di Lazio (44), Monza (43), Empoli (42) e Salernitana (38).

Ecco dove vedere Sassuolo-Milan:

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it