Serie A, il Monza sfiderà il Milan nella prossima stagione: i precedenti assoluti con i brianzoli

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Per la prima volta nella propria storia, il Monza nella prossima stagione giocherà in Serie A. La società guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sul proprio cammino troverà anche il Milan, affrontato già undici volte in passato tra Serie B e Coppa Italia. I successi complessivi dei rossoneri sono dieci, mentre l'unica vittoria del Monza risale al 1964, quando i brianzoli superarono il Milan ai calci di rigore nel primo turno della Coppa nazionale. L'ultimo precedente uffiiciale risale infine all'agosto 1987, quando il Milan batté il Monza sempre in Coppa Italia grazie alla doppietta di Van Basten.