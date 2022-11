Serie A, il Napoli espugna Bergamo: 1-2 al Gewiss Stadium. La classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Gewiss Stadium il Napoli di Luciano Spalletti supera l'esame Atalanta grazie a Victor Osimhen, autore del gol e dell'assist per Elmas nel ribaltone sulla Dea (che era andata avanti con Ademola Lookman). Match condito dalle polemiche nel finale per via del recupero gestito in malo modo dall'arbitro Mariani.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 35*

Atalanta 27*

Milan 26

Roma 25

Lazio 24

Inter 24

Udinese 23*

Juventus 22

Torino 17

Salernitana 17*

Sassuolo 15*

Empoli 14*

Fiorentina 13

Bologna 13

Monza 10

Spezia 9

Lecce 9*

Sampdoria 6

Cremonese 6*

Hellas Verona 5