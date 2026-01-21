Serie A, il programma completo della 22^ giornata: anticipa l'Inter col Pisa

Serie A, il programma completo della 22^ giornata: anticipa l'Inter col PisaMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

Archiviata la sfida casalinga vinta contro il Lecce, il Milan si prepara per la difficile trasferta di Roma, in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico. Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata:

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45