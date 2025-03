Serie A, il programma completo della 29ª giornata: big match tra Atalanta e Inter

vedi letture

l solito Milan, ingenuo e poco reattivo nel primo tempo e con più garra e qualità nella ripresa vince 2-1 in rimonta contro il Como, l'ennesimo ribaltone di questa stagione così particolare. Una vittoria che sicuramente può dare morale e continuità in Serie A, ma che non cambia la situazione (e atteggiamento) poco positivo della squadra ad inizio partita. Di seguito il programma completo delle prossime gare di Serie A

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN.