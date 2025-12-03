Serie A, il programma della 14^ giornata. Milan a Torino di lunedì
Questo il programma della 14esima giornata di Serie A. Il Milan sarà ospite del Torino la sera dell'8 dicembre.
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 15.00
Inter-Como 18.00
Verona-Atalanta 20.45
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 12.30
Cagliari-Roma 15.00
Lazio-Bologna 18.00
Napoli-Juventus 20.45
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
Ag. Gimenez: "Dal Milan sempre parole positive. Se la stampa parla troppo, chiamo il Milan che mi risponde..."
Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicinodi Carlo Pellegatti
1 Pellegatti sul "brutto" gioco: “Allegri non sta mettendo le fioriere, ma sta costruendo le fondamenta”
2 Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
Shevchenko: "Mi piace l'entusiasmo del Milan: servirebbe un centravanti vero. Scudetto? Troppo presto"
Cinema e silenzio stampa per niente: non era rigore. Possibile che ogni partita del Milan diventi caso nazionale?
Antonio VitielloLa verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
Pietro MazzaraTutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
