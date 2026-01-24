Serie A, il programma della 22esima giornata: oggi in campo Como, Fiorentina e Lazio
MilanNews.it
La 22esima giornata di Serie A si è aperta ieri sera con l'anticipo di San Siro tra Inter e Pisa. Oggi, sabato 24, apriranno le danze Como e Torino con i lariani che vorranno dare continuità alla bellissima vittoria esterna contro la Lazio. Alle 18:00 la Fiorentina ospiterà il Cagliari, reduce dai 3 punti contro la Juventus e alla fine, la giornata si chiuderà con Lecce-Lazio. Questo il programma completo della 22esima giornata:
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00 DAZN
Fiorentina-Cagliari 18.00 DAZN
Lecce-Lazio 20.45 DAZN/SKY
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30 DAZN
Atalanta-Parma 15.00 DAZN
Genoa-Bologna 15.00 DAZN
Juventus-Napoli 18.00 DAZN/SKY
Roma-Milan 20.45 DAZN
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45 DAZN/SKY
Pubblicità
News
Pellegatti sicuro: “Contratto di Furlani rinnovato? Se Cardinale deciderà di interrompere la strada lo farà senza probelmi”
Le più lette
1 Pellegatti sicuro: “Contratto di Furlani rinnovato? Se Cardinale deciderà di interrompere la strada lo farà senza probelmi”
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Jashari a CBS Sport: "Il Milan un sogno. Durante l'infortunio importante avere con me persone calorose. Allegri? Persona da ascoltare"
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com