Serie A, il programma della 22esima giornata: oggi in campo Como, Fiorentina e Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

La 22esima giornata di Serie A si è aperta ieri sera con l'anticipo di San Siro tra Inter e Pisa. Oggi, sabato 24, apriranno le danze Como e Torino con i lariani che vorranno dare continuità alla bellissima vittoria esterna contro la Lazio. Alle 18:00 la Fiorentina ospiterà il Cagliari, reduce dai 3 punti contro la Juventus e alla fine, la giornata si chiuderà con Lecce-Lazio. Questo il programma completo della 22esima giornata:

SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00 DAZN
Fiorentina-Cagliari 18.00 DAZN
Lecce-Lazio 20.45 DAZN/SKY

DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30 DAZN
Atalanta-Parma 15.00 DAZN
Genoa-Bologna 15.00 DAZN
Juventus-Napoli 18.00 DAZN/SKY
Roma-Milan 20.45 DAZN

LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45 DAZN/SKY