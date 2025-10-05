Serie A, il programma di giornata: si chiude col big match Juve-Milan
Questo il programma odierno di Serie A e i risultati dei match disputati ieri e venerdì, tutti match validi per la sesta giornata di campionato.
VENERDÌ 3/10
ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo 0-1
SABATO 4/10
ore 15, Parma-Lecce 0-1
ore 15, Lazio-Torino 3-3
ore 18, Inter-Cremonese 4-1
ore 20.45, Atalanta-Como 1-1
DOMENICA 5/10
ore 12.30, Udinese-Cagliari
ore 15, Bologna-Pisa
ore 15, Fiorentina-Roma
ore 18, Napoli-Genoa
ore 20.45, Juventus-Milan
4 Zille: "Vedo che i suoi compagni lo sostengono molto ed è una cosa molto importante per recuperare Gimenez"
Primo Piano
Tomori ce la fa, chance per Bartesaghi a sinistra, Gimenez confermato in avanti: le scelte di Allegri per Juventus-Milan
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
