Serie A, il programma di giornata: si chiude col big match Juve-Milan

Oggi
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma odierno di Serie A e i risultati dei match disputati ieri e venerdì, tutti match validi per la sesta giornata di campionato.

VENERDÌ 3/10

ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo 0-1

SABATO 4/10

ore 15, Parma-Lecce 0-1
ore 15, Lazio-Torino 3-3
ore 18, Inter-Cremonese 4-1
ore 20.45, Atalanta-Como 1-1

DOMENICA 5/10

ore 12.30, Udinese-Cagliari
ore 15, Bologna-Pisa
ore 15, Fiorentina-Roma
ore 18, Napoli-Genoa
ore 20.45, Juventus-Milan