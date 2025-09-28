Serie A, il Sassuolo batte l'Udinese 3-1: la classifica aggiornata

di Manuel Del Vecchio

Il Sassuolo trova la seconda vittoria in campionato con un netto 3-1 inferto all'Udinese nel lunch match di questa quinta giornata di Serie A. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 12 (4)
Juventus 11 (5)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 6 (4)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Genoa 2 (4)
Fiorentina 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)