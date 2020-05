Serie A, in campo anche il lunedì e venerdì: dubbi sugli orari

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla ripartenza della Serie A. Il campionato italiano, in particolare, si estenderà anche sul lunedì e il venerdì oltre alle classiche giornate del sabato e della domenica. Si giocherà, quindi, quasi tutti i giorni Nei giorni in cui ci sarà in programma una sola partita, il fischio d'inizio ci sarà alle 20.45 o alle 21. Per gli altri, invece, ci potranno essere più finestre, a seconda del numero di gare previste.