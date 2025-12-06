Serie A, l'Atalanta crolla a Verona: passa 3-1 l'Hellas
Al “Bentegodi, immerso nella nebbia, Verona-Atalanta termina 3-1. Vittoria preziosa per la squadra di Zanetti che, sebbene sempre penultima in classifica, prova a emergere dalla zona retrocessione.
Padroni di casa in vantaggio alla fine del primo tempo grazie ai gol di Belghali al 28’ e Giovane al 36’. Nella ripresa continua il pressing dei gialloblù ma gli orobici provano a reagire in contropiede. Terza rete scaligera di Bernede al 71’, gol della bandiera per l’Atalanta all’81’ su rigore, firmato da Scamecca.
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 12.30
Cagliari-Roma 15.00
Lazio-Bologna 18.00
Napoli-Juventus 20.45
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
