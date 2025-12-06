MN - Nosotti: "Allegri è un geniale pragmatico, valore aggiunto del Milan in questo momento"

A margine dell'evento in Piazzale Laveter per la presentazione del nuovo album figurine Panini 2025-26, il collega Marco Nosotti di Sky Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per parlare di Milan.

Credi che il Milan possa vincere lo scudetto?

"È presto, perché manca tanto. Mancano i mesi importanti, quelli di marzo. Io sono allegriano dalla prima ora. Lo ricordavamo con Savicevic quando fece il primo gol in quelal goleada 5 a 4 a Pescara, fu la prima del "genio" con il Milan e le marcature le aprì una signora mezzala di inserimento come era Allegri. Io credo che se continua così debba pensare di giocarsela, poi vincere lo scudetto non è facile. Ci sono i detentori del titolo (il Napoli, ndr), l'Inter, l'incognita Gasperini, che non è più un'incognita, ma una realtà in cui ho visto mettere a posto un lavoro già fatto da Ranieri. Il Milan è interessante. Forse non ha il centravanti, Leao sta provando a diventarlo con disponibilità. Allegri ha la capacità di allenare dietro le quinte, e in campo. Ha la capacità di dare equilibrio e un senso alle cose. È un geniale pragmatico, l'ho sempre trovato così e io penso che sia un valore aggiunto in questo momento. Poi il futbol non è una scienza esatta, è quello lì".