Spalletti sulla lotta scudetto: "Il Napoli potrà dare ancora molto.."

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - "Ci sono gare che valgono tre punti e rimangono lì, ci sono partite che rimangono nella storia per sempre: a Napoli sarà una sfida che può dire molto sul futuro del nostro campionato": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, in vista della trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. "La maglia della Juve è tessuta per vincere - continua in conferenza stampa - e sappiamo che quello contro il Napoli sarà un esame difficile: sono i campioni d'Italia in carica, conosciamo la loro forza e ci arriviamo con fiducia dopo tre vittorie di fila". (ANSA).