Serie A, la classifica aggiornata: il Verona schianta l'Atalanta, Fiorentina sempre più ultima

vedi letture

Dopo le vittorie di Sassuolo, Inter e Verona, ecco come cambia la classifica di Serie A:

CLASSIFICA

1. Inter 30

2. Milan 28

3. Napoli 28

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Lazio 18

10. Udinese 18

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Verona 9

20. Fiorentina 6

MARCATORI

7 reti: Lautaro Martinez (Inter)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calanoglu (Inter)

5 reti: Paz (Como), Leao e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)

sport