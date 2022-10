MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter di Simone Inzaghi ha battuto la Salernitana di Davide Nicola per 2-0. Una rete per tempo per i nerazzurri: apre le danze Lautaro Martinez - che torna al gol anche in campionato, l'ultimo il 30 agosto - e le chiude Nicolò Barella.