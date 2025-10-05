Serie A, l'Udinese sbatte sul Cagliari: il match termina 1-1

di Niccolò Crespi

Finisce 1-1 Udinese-Cagliari, il match che apre il programma domenicale della sesta giornata di Serie A. Un pareggio che ha un sapore amaro per i friulani di Kosta Runjaic che, sotto di un gol al 25' dopo il guizzo di Borrelli (al suo primo centro in A) trova il pareggio al 58' con Kabasele e recrimina per due occasioni incredibilmente fallite prima da Zaniolo e poi da Bayo, entrambi autori di due errori assurdi a porta vuota.

L'Udinese deve così rinviare di nuovo l'appuntamento con la prima vittoria casalinga della stagione in campionato, mentre il Cagliari (costretto a fare a meno dell'infortunato Mina dopo 20 minuti) si tiene stretto un punto che, visto l'andamento della partita, si può considerare prezioso. Alle 15.00 in campo Fiorentina-Roma e Bologna Pisa. 