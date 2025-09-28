Serie A, la classifica aggiornata dopo le due gare delle 15
Oggi pomeriggio si sono giocati due partite di Serie A: la Roma ha vinto 2-0 in casa contro il Verona grazie alle reti di Dovbyk e Soulé, mentre il derby toscano tra Pisa e Fiorentina si è concluso 0-0.
Questa la classifica aggiornata del massimo campionato di Serie A dopo le gare delle 15:
Napoli 12 punti (4 partite giocate)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Milan 9 (4)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 6 (4)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 1 (4)
