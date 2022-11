Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio

MilanNews.it

Il Monza supera l'Hellas Verona per 2-0, stesso risultato per la Fiorentina che batte in trasferta la Sampdoria. In attesa dei big match di questa sera ecco la classifica di Serie A dopo i match della domanica pomeriggio.

Napoli 35

Milan 29

Atalanta 27

Roma 25*

Lazio 24*

Inter 24*

Udinese 23

Juventus 22*

Salernitana 17

Torino 17

Fiorentina 16

Bologna 16

Sassuolo 15

Empoli 14

Monza 13

Lecce 9

Spezia 9

Cremonese 6

Sampdoria 6

Verona 5

*una gara in meno