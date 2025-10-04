Serie A, la classifica aggiornata dopo le partite del pomeriggio

Serie A, la classifica aggiornata dopo le partite del pomeriggioMilanNews.it
Oggi alle 17:24News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Parma-Lecce 0-1 e Lazio-Torino 3-3 di questo pomeriggio.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5) 