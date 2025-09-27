Serie A, la classifica aggiornata: due pari di fila per la Juve che va a +2 sul Milan, l'Atalanta lo raggiunge
MilanNews.it
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Atalanta:
Napoli 12
Juventus 11*
Milan 9
Roma 9
Cremonese 9*
Atalanta 9*
Como 8*
Cagliari 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1
Torino 1
*una partita in più
Pubblicità
News
Le più lette
3 Allegri risponde con saggezza a Conte: "Non so se abbiamo la rosa più forte. Ma quello che pensano gli altri non m'interessa più di tanto"
4 Ramazzotti: "Leao nelle ultime ore a Milanello è sembrato ancora più di buon umore rispetto al solito: non vedeva l'ora di tornare a essere protagonista"
Primo Piano
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com