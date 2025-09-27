Serie A, la classifica aggiornata: due pari di fila per la Juve che va a +2 sul Milan, l'Atalanta lo raggiunge

Serie A, la classifica aggiornata: due pari di fila per la Juve che va a +2 sul Milan, l'Atalanta lo raggiungeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:23News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Atalanta:

Napoli 12
Juventus 11*
Milan 9
Roma 9
Cremonese 9*
Atalanta 9*
Como 8*
Cagliari 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1
Torino 1

*una partita in più