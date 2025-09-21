Serie A, la classifica aggiornata: Firenze non sa vincere, Como a -2 dal Milan

Serie A, la classifica aggiornata: Firenze non sa vincere, Como a -2 dal MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:24News
di Francesco Finulli

La Fiorentina è ufficialmente in crisi: i Viola di mister Stefano Pioli hanno perso la seconda gara in quattro partite e si rirovano con soli due punti in classifica, ancora senza vittorie in campionato. Il Como sorride e sbanca il "Franchi" in rimonta e vola a 7 punti, con un inizio di stagione più che convincente per gli uomini di Cesc Fabregas. Ora si chiude la domenica con la gara tra Inter e Sassuolo, domani Napoli-Pisa.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juventus 10 punti
Napoli 9*
Milan 9
Roma 9
Atalanta 8
Cremonese 8
Cagliari 7
Como 7
Udinese 7
Bologna 6
Torino 4
Inter 3*
Sassuolo 3*
Lazio 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1*
Lecce 1

*una partita in meno