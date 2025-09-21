Serie A, la classifica aggiornata: Firenze non sa vincere, Como a -2 dal Milan

vedi letture

La Fiorentina è ufficialmente in crisi: i Viola di mister Stefano Pioli hanno perso la seconda gara in quattro partite e si rirovano con soli due punti in classifica, ancora senza vittorie in campionato. Il Como sorride e sbanca il "Franchi" in rimonta e vola a 7 punti, con un inizio di stagione più che convincente per gli uomini di Cesc Fabregas. Ora si chiude la domenica con la gara tra Inter e Sassuolo, domani Napoli-Pisa.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juventus 10 punti

Napoli 9*

Milan 9

Roma 9

Atalanta 8

Cremonese 8

Cagliari 7

Como 7

Udinese 7

Bologna 6

Torino 4

Inter 3*

Sassuolo 3*

Lazio 3

Verona 3

Genoa 2

Fiorentina 2

Parma 2

Pisa 1*

Lecce 1

*una partita in meno