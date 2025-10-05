Serie A, la classifica aggiornata: grande equilibrio in vetta

di Niccolò Crespi

Si riporta di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio tra Udinese e Cagliari:

Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Como 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Cremonese 9 (6)
Cagliari 8 (6).
Udinese 8 (6)
Bologna 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (6)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)

VENERDÌ 3/10

ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo 0-1

SABATO 4/10

ore 15, Parma-Lecce 0-1
ore 15, Lazio-Torino 3-3
ore 18, Inter-Cremonese 4-1
ore 20.45, Atalanta-Como 1-1

DOMENICA 5/10

ore 12.30, Udinese-Cagliari 1-1
ore 15, Bologna-Pisa
ore 15, Fiorentina-Roma
ore 18, Napoli-Genoa
ore 20.45, Juventus-Milan